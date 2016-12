Bain de septembre

L'été s'installe, et ça va durer. Généralement, l'espoir – ou la croyance – qui fait affirmer une telle chose est nourri par... une envie. Des fois, on a beau espérer, ça ne fonctionne pas. On se rappellera avec délectation de soirées RADIOM qui commencèrent sous un soleil de plomb et finirent sous un déluge orageux. Presque une marque de fabrique.



Mais à parler de telles choses, on en finirait presque par porter la poisse. Parce qu'on parle ici d'un autre pari : celui de programmer un festival en septembre. Et c'est Baignade Interdite qui s'y colle.



Le concept du lieu est déjà formidable : cette opportunité rare d'avoir pu "récupérer" le site d'une piscine désaffectée pour y loger trois jours de festival est en soi une raison de ne pas louper l'événement.



C'est l'Asso Triple A qui met la main à la pâte, et c'est un sujet qu'avait déjà abordé Mark dans Earworms (réécouter Earworms : Earworms 18 et Earworms : Earworms 19) l'année dernière. Le déchirement qui a suivi l'annonce de la fin de cette émission sur RADIOM sonnait-il également le glas de la couverture de Baignade Interdite ? Essayons pour voir.



Pour cette cinquième édition, de la musique réunionnaise, du disco saucisse et même du noise au programme de ce festival aux dix-huit groupes.



C'est au fond du grand bassin que l'on se donne donc rendez-vous, les 2, 3 et 4 septembre... et n'oubliez pas ! La baignade est interdite !





Plus d'infos :- l'événement Facebook de Baignade Interdite - la billetterie en ligne - le site web de Baignade Interdite