Whouaa !

Je regardais dans les archives des podcasts de Let There Be Rock quand je vous avais parlé de Blues pour la dernière fois.



Sept ans. Oui sept !



Je vous présentais alors le festival de Blues de Fontarabie (Où l'on parle du "Hondarribia Blues Festival").

Cela fait quand un sacré bout de temps, non ?



C'est ainsi que je vous propose Encore un peu de Blues dans l'émission de ce lundi 20 janvier.

Et dans la séquence qui nous occupe je vous programme 13 titres, quasiment une heure sur les deux que compte Let There Be Rock.



Pour entrer un peu plus dans les détails (et sans en dévoiler trop non plus...) : quelques uns des anciens (B.B. King...), les modernes (Stevie Ray Vaughan...), les actuels (Bonamassa...) sans oublier les Frenchies (Paul Personne...)



Egalement une surprise avec du Blues qui nous vient d'Afrique.



Pour le reste de la programmation, "secouage de neurones" pour démarrer et quelques titres de l'année 1976 pour terminer.



Je compte sur vous lundi 20 janvier 2025 à 20h sur Radio Oloron et mardi 21 janvier 2025 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘