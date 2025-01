Deep Purple inspirations (suite et fin)

Surtout "fin" car, dans le précédent Let There Be Rock (Deep Purple inspirations) vous aviez eu droit à onze des douze titres de l'album Turning to Crime 1.



Pour mémoire, cet opus rendait hommage à leurs inspirations.



Il n'en restait qu'un à vous faire découvrir. Et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un medley de 7'49" composé de cinq reprises, parfois surprenantes.



Comme d'habitude, un petit "secouage de neurones" d'une grosse quinzaine de minutes en début d'émission. Particularité : que du récent de 2024.



Autre particularité à laquelle nous nous attachons dans Let There Be Rock, c'est de vous faire, soit découvrir des titres inconnus d'artistes connus, soit des titres inconnu, d'artistes forcément inconnus ou pas trop connus.



Par exemple dans l'émission de ce lundi 13 janvier :

21 des 24 titres programmés le sont pour la première fois

9 des 23 artistes ou groupes le sont également pour la première fois

De quoi se régaler les oreilles, c'est promis !Pour découvrir toutes ces réjouissances, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 13 janvier, à 20h, sur RADIO OLORON et mardi 14 janvier 2025 à 20h sur RADIOM Je vous souhaite une excellente année 2025, qu'elle soit musicale, ou pas !Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON ! 🤘