Deep Purple inspirations

Surprenants, audacieux et toujours fidèles à leur esprit pionnier, Deep Purple a frappé fort en 2021 avec leur album Turning to Crime.



Cet opus, loin de leurs compositions habituelles, explore l’univers des reprises en revisitant des classiques incontournables de la musique.

Avec cet album, les légendes du hard rock rendent hommage à leurs inspirations. Et révèlent une facette passionnante de leur talent.



Let There Be Rock vous invite à une immersion totale dans Turning to Crime.

Au programme : une exploration de chaque morceau de l’album, avec un retour sur les versions originales qui ont marqué la vie de chacun des membres du groupe. Préparez-vous à un voyage sonore où le rock, la soul, le blues et même le jazz fusionnent.



Alors, rendez-vous dans Let There Be Rock, lundi 18 novembre à 20h sur Radio Oloron, et mardi 19 novembre 2024 à 20h sur RADIOM.



Préparez-vous à redécouvrir ces chefs-d’œuvre sous un nouveau jour.

Je compte sur vous !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘