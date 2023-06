Hey ! les 70's ! c'est à vous

Suite à la programmation de la semaine passée (60's, quand tu nous tiens !), j'ai eu à gérer une vive réaction des 70's : « Oui, et nous... on a notre place dans la construction et l'histoire de la musique "moderne", et du Rock en particulier ».



Difficile, voire impossible d'apporter une quelconque contradiction.



Ne voulant aucunement vexer cette décennie, je me suis mis en demeure de préparer l'émission de ce soir.



Et je ne vous raconte pas le mal que j'ai eu dans mes choix. Comment arriver à extraire les vingt-six titres au milieu de cette profusion ?

Je devrais plutôt parler d'explosion musicale.



Vous voulez en savoir plus ? en écouter plus ?

Alors je vous invite à nous rejoindre lundi soir 19 juin, à 20h sur Radio Oloron et mardi 20 juin 2023 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘