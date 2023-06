60's, quand tu nous tiens !

Au départ, pour cette reprise du direct, j'avais pensé diviser la programmation en trois parties. Un tiers pour les 60's, un autre tiers pour les 70's et un dernier tiers des vingt-quatre ou vingt-cinq titres pour les 80's.



Je me suis donc penché dans les années 60 pour commencer. Et figurez-vous que, compte tenu de la richesse de cette période, j'ai décidé d'y consacrer la totalité de la programmation.



70's et 80's, ce sera pour plus tard.



Je serai heureux de vous retrouver lundi soir 12 juin, dès 20h sur Radio Oloron et mardi 13 juin 2023 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘