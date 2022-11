KoiQisPASS : Before BD Colomiers et TGS 2022

J'avais dans l'idée de faire une introduction en mode "mois de novembre on va parler donc du festival BD de Colomiers et du TGS", mais en regardant l'article de l'an dernier (relire KoiQisPASS : Before BD Colomiers et TGS 2021), c’était a peu près le même style. Du coup, pas d'intro, on rentre dans le vif du sujet !



Donc au programme de ce Before, on commencera par une présentation du festival de BD de Colomiers, qui cette année encore aura lieu le même week-end que la diffusion de ce numéro, soit du 18 au 20 novembre dans la belle ville de Colomiers, au sud-ouest de Toulouse. Le vendredi 18 étant une journée "pro et école".



On parlera ensuite de l’édition 2022 du TGS, qui aura lieu les 26 et 27 novembre au MEET.



On se donne rendez-vous samedi 19 novembre 2022 à 14h pour parler de ça, mais aussi pour faire nos retours sur les événements passés qui nous ont marqués.



Ces événements grand public se déroulant dans des lieux clos, le port du masque est conseillé.



Bonne écoute sur les bonne ondes de RADIOM !