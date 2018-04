After TGS Springbreak 2018 & Before Echos & Merveilles 2018

Voilà, on vous refait le coup du combo After/Before, mais bon faut dire que c'est pour la bonne cause (et qu'il va falloir peut être s'y habituer) !



Samedi à partir de 16h, soit juste après L'ApérOriginale, vous aurez droit à l'after du TGS Springbreak 2018 qui a eu lieu les 7 et 8 avril 2018 à l'espace Diagora, au Sud de Toulouse.



Voilà pour l'after.



Mais on va surtout vous parler du festival Echos & Merveilles, le festival des cultures de l'imaginaire.





Au programme de ce festival, des concerts en soirée et plein de choses la journée :Jeudi 26 avril c'est la soirée d'ouverture de 19h30 à 23h avec :Fanel :Guilhem Desq :Luc Arbogast :Vendredi 27 avril soirée des merveilles de 19h à 2h30 avec :The woodies :The rowan tree :Neko Light Orchestra :The grenaways :Avec en plus la diffusion du film Les seigneurs d'outre monde.Samedi 28 avril soirée des troubadours de 19h à 7h30 avec :La horde :Stille Volk :Faun :Les compagnons du gras jambon :Les places vont de 24€ en prévente à 34€ sur place !Mais c'est pas tout, car pendant les journées du vendredi et du samedi, le parc du Bascala accueille "Le village des légendes" !