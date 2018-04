After PodRennes & Before TGS Springbreak

Salut les tchoupies !



Mercredi 4 avril nous serons en direct live depuis le studiom à 20h pour vous faire l'after de PodRennes 2018.



Ce petit (mais qui ne cesse de grandir) événement s'est tenu le week-end des 31 mars et 1er avril à Rennes.

On vous dira si nous avons beaucoup dormi, les points négatifs qu'il y a pu avoir cette année, les choses que l'on peut déjà améliorer, etc.



Et s'il nous reste du temps,on vous parlera du TGS Springbreak 2018 qui a lieu ce week-end (7/8 avril) !



Meuhmeuh !