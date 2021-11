KoiQisPASS : Before BD Colomiers et TGS 2021

Mois de novembre, rime pas du tout avec Colomiers et TGS. Mais se sont les deux événements que nous vous proposons pour ce numéro de KoiQisPASS.



On commence par le festival de BD de Colomiers :

Le salon est le même weekend que l'émission, c'est à dire du vendredi 19 au dimanche 21 novembre.

Dans la belle ville de Colomiers (Sud Ouest de Toulouse).

Au programme : dédicace, exposition, spectacle et film d'animation.



On parlera ensuite du TGS, l’édition tant attendue du salon toulousain au MEET, le nouveau parc des expos de Toulouse !



Après avoir été reporté deux fois, en novembre 2020 et en mai 2021, la 14e édition aura bien lieu !





On se donne rendez-vous dimanche 21 novembre 2021 à 14h pour parler de ça, mais aussi pour faire nos retours sur les événements passés.



Ces événements grand public se déroulant dans des lieux clos, le port du masque est conseillé.



Bonne écoute sur les bonne ondes de RADIOM !