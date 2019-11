Combo After Jap'in Tarn & BD Colomiers & Before TGS

D’après la page Wikipédia, le terme "marronnier" pour le journalisme correspond à « un article de faible importante meublant une période creuse d’actualité et consacré à un événement récurrent et prévisible ».



Ma définition personnelle du terme correspond plutôt à la seconde partie, un "marronnier" est donc un événement qui arrive chaque année.

En même temps, une émission sur des salons et festivals, il y a forcément de la récurrence...



On arrive donc fin novembre, les sujets de ce KoiQisPASS sont donc :

Le TGS aura lieu comme d'habitude au Parc des Expositions de Toulouse les 30 novembre et 1er décembre !