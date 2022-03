Soirée Jazz chez les Bougnettes : LiThAnA

Jeudi 24 mars, le groupe « LiThAnA » 1 sera notre invité de la soirée. « LiThAnA » 2 est un sextet de jazz composé d'un pianiste, un batteur, un bassiste et contrebassiste, une chanteuse, un tromboniste et un saxophoniste.



Nous les avions reçus à notre antenne jeudi 8 juillet 2021 à 21h (relire LiThAnA : Jazz chez les Bougnettes), l'occasion de découvrir leur album « Entre deux ciels ». Leur style, un smooth jazz, avec de belles harmonies, un swing chaloupé, une voix chaude et des textes en français, nous avait séduit ainsi que vous, chers auditeurs...



LiThAnA, sextet à l'univers unique où le smooth jazz rencontre l'âme de la chanson française. Leurs créations originales offrent un espace musical feutré et dynamique, empreint de douceur pour mieux être incisif.



Jeudi, Bastien Gayraud leur pianiste-compositeur sera bien sûr des nôtres pour nous présenter leur actualité, leur travail et leurs nouvelles compositions.



Nous leur consacrerons notre heure d'émission, pour notre plus grand bonheur et le vôtre, chers auditeurs.



Avec Bastien nous aurons avec nous, Denis Alquier le contrebassiste et peut-être Julien Saillard le tromboniste. Avec eux nous pourrons revenir sur la création de leur formation, leurs influences, évoquer leur trajectoire depuis leur dernier passage à notre antenne. Nous écouterons aussi quelques nouveautés.



Bien sûr après cette émission, l'idéal sera de les retrouver sur scène. Notez bien leurs prochaines dates dans la région :

- le 8 avril à l'Apollo de Mazamet (grande salle),

- le 18 juin au café Plum à Lautrec.



Rendez-vous chers auditeurs, demain à 21h en direct sur radiom.fr !





LeS B0ugn3TTeS SWinGuéES