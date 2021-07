LiThAnA : Jazz chez les Bougnettes

C'est jeudi 8 juillet 2021 à 21h que nous recevons en direct le groupe « LiThAnA ».



Vous avez peut-être eu la chance de les voir en concert le 1er juillet à Labruguière, et nous aussi apprécions énormément leur jazz. De belles harmonies, tranquilles, un swing chaloupé, une voix chaude et des textes en français sur de très belles compositions de leur pianiste Bastien Gayraud.



Les Passeurs de Bougnettes ont souhaité leur consacrer une émission et surtout, chers auditeurs, vous permettre de découvrir leur trajectoire et vous inviter à entendre quelques une de leur compositions.



« LiThAnA » est une formation de six musiciens. Outre Bastien Gayraud, le groupe est composé de Chico Garay le batteur, Denis Alquier le bassiste et contrebassiste, Nathalie Trouillot, la chanteuse, Julien Saillard le tromboniste, et le saxophoniste François Hénaut.



Issu des « jazzités », « LiThAnA » a édité son premier album « Entre deux ciels » il y a un peu plus d'un an. La pandémie est passée par là et nous savons tous ce que cela signifie pour le monde de la culture et en particulier le spectacle vivant. Alors on rattrape de temps perdu sans délai. Leur album est absolument à découvrir. Nous, nous avons adoré.



Rendez-vous chers auditeurs,jeudi 8 juillet 2021 à 21h avec nos invités, Bastien, Chico et Nathalie, en direct sur radiom.fr !





LeS B0ugn3TTeS JaZzy







