Finalement, c'est cinq ou six ?

Pas une seule réaction. Non, pas une seule sur le fait que votre serviteur ne sache plus faire une soustraction. Si on retire 2016 à 2022 il reste....

Même Lijus, notre "décortiqueur" préféré, était aux abonnés absents. Peut-être m'aurait-il alerté à temps...



Et, finalement, c'est bien six. Six ans, et non cinq comme j'ai intitulé mon article de présentation du Let There Be Rock de la semaine passée : Bowie... cinq ans déjà !.



Pour me rattraper je vais vous resservir une lichette supplémentaire de Bowie ce lundi soir. Des reprises de Pin Ups.



Je viens de terminer la lecture du "Planète Métal" sur Rammstein. Ça m'a donnée envie de faire un tout petit tour en Germanie (trois titres).



Et puis, si vous voulez tout savoir de la programmation, rien de mieux que vos oreilles, branchées sur Radio Oloron et sur RADIOM, lundi 17 janvier 2022 à 20h ! Ne soyez pas en retard, ça va envoyer du lourd dès le départ.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘