Bowie... cinq ans déjà !

Comme le temps passe ! Obligé d'aller vérifier la date de son décès pour être sûr de l'année. J'avais l'impression que c'était plus récent... mais non.



C'est bien le 10 janvier 2016 que David Bowie tiré sa révérence, deux jours après la parution de son dernier album Blackstar.

Encore une fois, la mise en scène de sa "sortie" a été calculée au millimètre. Comme d'habitude pour l'artiste.



Blackstar sort le 8 janvier 2016, qui est aussi, pile-poil, la date de son soixante neuvième anniversaire.

Et deux jours plus tard, bye bye...



Je suis "tombé" dans Bowie avec Ziggy Stardust en écoutant "Starman". Et ça a été le choc de l'album entier. Ensuite c'est l'album Aladdin Sane qui a enfoncé le clou !



J'ai eu ensuite la curiosité d'aller voir ce qu'il avait fait avant. J'ai découvert d'abord The Man Who Sold the World, puis Hunky Dory, Pin Ups, enfin Diamond Dogs sont arrivés sur ma platine "tourne-disque" (ne souriez pas, c'est en train de revenir à la mode).



Ce que je vous proposerai lundi 10 janvier 2022 à 20h c'est de programmer quelques titres de cette période qui est la plus représentative pour moi.



