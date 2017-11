R.E.P., les frangins Young

La fratrie Young est touchée par le décès de deux de se membres en moins d'un mois...

Requiescat in pace. Et je vous le souhaite au milieu de plein de musicos.



Le Rock est une nouvelle fois orphelin.



Le 22 octobre dernier, ce fut l'aîné, George , qui nous quittait. D'aucuns me demanderont à quel titre ce George peut être concerné par le musique et le Rock en particulier.

A ceux là, je répondrai que George avait parmi ses frères un certain Angus , et un autre Malcolm ... Cela vous situe un peu mieux le contexte.



Et j'ajouterai que George a fait partie du mouvement "Beat" du début des années 60 avec le groupe The Easybeats dont il avait charge de la guitare rythmique.



C'est aussi lui qui, au milieu des années 70, toujours avec son compère des Easybeats, Harry Wanda , produira "un petit groupe local" Australien du nom d'AC/DC dans lequel se trouvent deux de ses frérots, Angus et Malcolm.



Fin des années 70 on retrouvera George , toujours avec Harry Wanda , dans un groupe dit de "New Wave" du nom de Flash and the Pan.



Moins de trente jours plus tard, c'est à son cadet, Malcolm , de rejoindre les étoiles, samedi 18 novembre dernier.

Les premiers symptômes de démence sont apparus vers 2008 et l'ont définitivement éloigné d'AC/DC en 2014. Remplacé par son neveu, Stevie , qui lui ressemble presque comme une goutte d'eau...



Certes moins "visible" qu' Angus , ce que j'ai lu c'est que c'était lui le vrai moteur d'AC/DC, en plus de co-signer la plus grande partie des titres du groupe.



Nous saluerons leur mémoire, à notre manière, en programmant deux titres liés à George Young , trois autres d'AC/DC et un dernier dont je vous ferai la surprise...



Pour le reste de la programmation, retour vers le passé ! David Bowie, Them, The Move...



Ainsi qu'un nouveau titre de l'album de The Scills.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !