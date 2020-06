...de l'homme, écrivait (pas tout-à-fait) le poète1, et chantait le chanteur2. Espérons qu'elle puisse l'être de l'homme avec un petit "h", et particulièrement de l'homo politicus qui, dans l'ensemble, nous a mis dans une belle... mélasse.



Alors commençons par le présent et par la musique, par des voix féminines. Ce sera l'objet de la rediffusion de ce lundi soir 1er juin : Parce que la nuit.... Elles représenteront les deux tiers de la programmation.



Je compte sur vous lundi 1er juin 2020 à 20:00 sur Radio Oloron et sur RADIOM pour cette rediffusion qui, normalement, devrait être la dernière de ce confinement.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !



1 « L'avenir de l'homme est la femme », célèbre vers, devenu une maxime, du poète Louis Aragon dans Le Fou d'Elsa (1963) dont l'ordre des mots a été ensuite inversé dans certaines citations, en particulier par Jean Ferrat (Wikipedia)

2 La femme est l'avenir de l'homme, album de Jean Ferrat sorti en 1975