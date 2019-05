Parce que la nuit...

...Appartient aux amants !



Ces paroles font partie d'un des refrains les plus connus de Patti Smith.



Patti Smith, artiste "multi talents" dont la musique n'est qu'une des facettes.



Nous vous l'avions annoncé dans le Let There Be Rock de la semaine dernière : parmi les quelques voix féminines de la deuxième partie de l'heure, un de nos auditeurs nous a signalé qu'il y manquait celle de Patti Smith. Nous y remédierons en ce lundi 6 mai.



Nous y ajouterons quelques voix féminines... et également quelques bons sons à se mettre entre les oreilles.



Pour découvrir le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 6 mai, dès 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !