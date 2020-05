Retour sur Imag..inarium !

Il y a un peu plus d'un an nous recevions Magali Lafont porteuse d'un projet qu'il était important de soutenir, la création d'un café culturel, endroit chaleureux et ouvert avec des livres et des jeux (relire et réécouter L'Imaginarium – café culturel).



Le projet était encore embryonnaire dans sa réalisation, seul un site boutique ouvrages d'occasion était opérationnel.



Depuis, ce projet a fait son chemin avec une ouverture à Labruguière de l'Imaginarium – café culturel.



Aujourd'hui on y trouve des bouquins et des jeux, mais aussi de nombreuses animations proposées par la maîtresse des lieux, soirées jeux de société, rencontres avec des auteurs, dédicaces, café littéraires....



Nous vous proposons de revenir en rediffusion sur la présentation du projet par sa créatrice Magali Lafont jeudi 7 mai 2020 à 21:00 en vous mettant à l'écoute des Passeurs de Bougnettes.



Bien sûr, nous vous invitons à vous y rendre pour prendre une boisson autour de bouquins dès que le déconfinement en permettra à nouveau l'accès et soutenir cette initiative à sa reprise.





LeS B0ugn3TteS C0nFiNé3S







