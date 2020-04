KoiQisPASS : After Japon

Oui, c'est bien lui, le fameux KoiQisPASS sur le Japon !

Enfin pas celui enregistré il y a maintenant 4 ans de cela et dont les rushes font 3h. Non, ici c'est le voyage au Japon de Hazto qui en une heure top-chrono nous fait un petit retour sur son voyage au pays du soleil levant.



En pleine période de Michèle-Michel (vous écoutez At Home ?), comment se passe un voyage à l'étranger, à l'autre bout du globe ?

Qu'est ce qu'il a été voir ? Est-ce que les conseils données par Gandalf81 lors du Shooter : Voyager au Japon ont été suivis ?



Vous aurez quelques éléments de réponse dans cette émission, enregistré lors de PodRennes version Michèle-Michel qui s'est déroulé le week-end de Pâques 2020. Donc si vous étiez branchés sur RADIOM le samedi 11 avril à 11h, vous savez déjà ce dont il est question, ainsi que la qualité de l’enregistrement (l'un des participants n'ayant qu'un micro-casque de joueur pour enregistrer, le son est clairement pas top).



J'en profite pour remercier Hoggins! d'avoir permis la diffusion sur l'antenne de l'événement, et j’espère que cela vous a permis de découvrir l'univers des podcasts (la liste est toujours dispo là-bas : PodRennes 2020 ?) ;)



Accrochez votre ceinture, direction le Japon aujourd'hui à 16:00 !



YATTA !