PodRennes 2020 !



Oui, cette année 2020 aura bien droit à son édition, pas contre vents et marées, mais pour cause de confinement. Les rassemblements, distanciation sociale, At Home, toussatoussa.





Comme pour les éditions précédentes, PodRennes aura lieu le week-end de Pâques, soit les 11 et 12 avril pour cette année, mais cette fois-ci, l'événement aura lieu entièrement sur le web, sur PodRennes.fr.



Les concerts qui étaient prévus à la base le samedi soir ont été remplacés par la diffusion de morceaux des deux groupes pendant les pauses midi : Seasons et Kenkyuu !



Voici donc le programme proposé cette année :L'an dernier,avait diffusé la([re]lire PodRennes : la PodJam ). Cette année, c'est un plus gros morceau du festival qui sera diffusé sur l'antenne. Je vous laissezla grille Je vous donne donc rendez-vous samedi 11 avril 2020 à 09:30 pour l'ouverture des festivités !Et pendant ce temps #RestezChezVous #ÉcoutezDesPodcats et prenez soin de vous et de vos proches !