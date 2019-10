Shooter : Voyager au Japon

Ohayo !



On fait notre rentrée sur les bonnes ondes de RADIOM !



Comme le titre de l'article et de l'image, on va encore parler du Japon, mais cette fois sous l’œil du voyage.



On profite du fait que Gandalf81 soit de retour de son second voyage au pays du soleil levant et avant que Hazto n'y aille pour la première fois, pour vous faire un petit topo de comment s’organiser, quoi faire, quoi voir, avec qui, seul ou en groupe, hôtel ou guesthouse, une ville ou un circuit.



Et pour cette occasion, nous organisons un petit concours.

En effet, Gandalf81 a ramené deux petits souvenirs du Japon qu'il vous propose de gagner via un tirage au sort.



Pour participer, rien de plus simple, tweetez avec le hashtag #MonCadeauDuJaponDeLAperO, commentez cet article, ou directement pendant l’émission sur le Chat de RADIOM.



La fin des inscriptions aura lieu juste avant la dernière pause musicale, le tirage au sort sera effectué par la main de Gandalf81 au retour antenne !

Les souvenirs seront envoyés par la poste, ou en mains propres selon les cas, donc réservé à la France métropolitaine.



Si vous aussi vous souhaitez réagir, parler de votre voyage au Japon que vous avez et/ou prévu de faire, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e », en direct live sur le chat de RADIOM, ou encore sur Twitter .



Faite votre liste de lieux à visiter, votre sac d'affaires et qui sait, votre tente et sac de couchage.

Le check in aura lieu le samedi 19 octobre à partir 14h, à la porte STUDIOM.



P.S. : Cet article est écrit alors que le Japon subit le typhon Hagibis. J'ai une pensée pour toutes les personnes présentes le subissant.