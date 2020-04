Les bougnettes pour « Les gens du village »

Pour retrouver un peu de printemps, les Passeurs de Bougnettes vous propose de passer un moment

jeudi 23 avril 2020 à 21:00 avec nos amis « Les gens du village » pour la rediffusion de l'émission qui leur était consacrée en direct jeudi 31 mai 2018 à 21:00 (relire Les gens du village).



Tout en présence et en confidences, ils nous présentent leur travail, leur(s) trajectoire(s), la cohésion et la musique qui les unit.



Alain, Jean, Patrick, « Chico » et Valérie composent cette formation attachante. Chacun apporte son énergie et son expérience. Un répertoire tourné avec bonheur et talent vers la chanson française.



Alors en ces temps de confinement, on vous propose de retrouver ces belles personnes et ces belles énergies. Les gens du village, il faudra surtout les retrouver dès que possible en live aussi, c'est tout ce qu'on vous souhaite....





B0ugn3TTeS pour T0uT L3 ViLlaG3









Plus d'infos :