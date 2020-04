Allez, on se fait du bien !

Des actions solidaires se multiplient un peu partout en France et dans différents domaines face à la montée du COVID-19.

Dans un monde qui traverse une crise difficile, ça fait chaud au cœur et ça donne de l'espoir en l'humain de constater que l'entraide est encore plus de mise.



Vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice à travers vos témoignages, de participer à l'émission en parlant de sujets qui vous font plaisir ou de tout simplement réagir ? N'hésitez pas à participer au chat ou à appeler le standard au 09 74 76 81 81, ou encore le répondeur de « 📞 At Home » !



L'équipe d'At Home vous donne rendez-vous aujourd'hui à 21:00 pour deux heures de débats libres, de rires et de musiques.