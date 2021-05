C'est tellement bon qu'on y retourne !

Dans ce deuxième volet (lire Je me souviens du Québec), nous parlerons de l'héritage historique et culturel de cette nation aux multiples facettes.

Notre ami Hoggins! nous fera à nouveau l'honneur de sa présence et partagera avec nous sa riche expérience québécoise !

Rendez-vous aujourd'hui à 18h dans Yakoi !