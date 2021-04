Stoppés à la douane !

Amis voyageurs, vous le savez : le voyage c'est aussi les déconvenues de l'arrêt forcé à la douane avec le fameux gant bleu qui se balade dans nos parties les plus intimes. Nous affrontons cette épreuve avec le plus de dignité possible. Si tant est que l'on nous laisse passer, cette déculottée nous aura tout de même empêché de vous livrer l'émission de cette semaine.



Sachez que nous reviendrons grandis de cette épreuve, frais, dignes et propres de l'intérieur.



À plus dans le bus, dans Yakoi sur RADIOM !