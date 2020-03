La Porte de Baldur

Après une émission spéciale la semaine dernière (relire et écouter La communauté de la Radio), nous allons revenir sur un rythme plus calme... ou en tout cas c'est ce que l'on pensait avant toutes les dernières news !



Et parmi toutes celles-ci, nous avons eu des nouvelles sur le nouveau titre de Larian Studio, Baldur's Gate 3 notamment une longue vidéo de gameplay. Et en plus du nouvel Animal Crossing et de DOOM Eternal qui sont juste au coin de la route, le Projet A de Riot Games a dévoilé sont nouveau nom et du gameplay aussi ! Donc c'est un florilège de news qui nous attend ce soir dans l'émission.



Alors rendez-vous mardi 3 mars 2020 à 19:00 dans What's The Game Today ? pour des news et encore des news !