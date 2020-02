La communauté de la Radio

Comme n'importe quel média, les jeux vidéos on besoin d'un public, d'une communauté, pour survivre et prospérer. Et au fil des années et du développement d'Internet ces communautés on trouvé de plus en plus de moyens de se faire entendre.



Mais comme nous en avons discuté dans pas mal d'émissions auparavant, les joueurs peuvent avoir un aspect positif mais aussi négatif sur les jeux et les autres membres du groupe, ce qui a donné parfois naissance à des scandales ainsi que des stéréotypes très forts encore connus aujourd'hui.



Et pour discuter de ce sujet épineux je serai accompagné de beaucoup d'invités ce soir en plus de mes deux compagnons de toujours, mardi 25 février 2020 à 19:00.



En plus de cet afflux de personnes nous commencerons notre premier steam ce soir, alors rejoignez-nous sur http://twitch.tv/herikors ou ici sur RADIOM pour une émission spéciale de What's The Game Today ? !