Les étudiants appareillent au Bénin

Parole à la jeunesse, et à la jeunesse engagée ce soir avec les Passeurs de Bougnettes.



Nous avons le plaisir de recevoir l'association EPOPE (Les Etudiants orthoprothésistes peuvent ensemble) du lycée Anne Veaute de Castres.



Les étudiants en BTS orthoprothésiste ont décidé de s’investir dans un projet de coopération en créant un atelier d’appareillage au Bénin. Ce projet se construit avec un partenariat local, l’Amicale Sanitaire Franco-Béninoise.



C'est un magnifique projet. Dans le cursus d'étude, un stage terrain doit être réalisé. Plutôt qu'un stage « classique », ils ont décidé de créer leur propre terrain de stage. Conscientisés à la difficulté de l'accès aux soins au Bénin, professeurs et élèves ont décidé de s’impliquer dans l’élargissement de l’offre de soins d'un centre à Tolado. Il s'agit de monter un atelier d’orthoprothèse, et surtout de former à terme des professionnels locaux.



Ainsi plusieurs étudiants et professeurs se rendront sur place, et à travers une démarche scientifique, étudieront les besoins liés aux différents types de handicap et pourront préparer les prothèses et appareiller des personnes victimes d'amputations suite à des accidents ou des maladies.



Au-delà des apprentissages professionnels d'une telle expérience, c'est aussi une formidable expérience humaine qui sera vécue.



Pour nous parler de ce projet, nous recevrons les acteurs concernés et engagés dans cette action.

Ce soir nous aurons avec nous Lena Fernekess et Célia Decker, deux étudiantes, et Emmanuelle Brioude, professeure orthoprothésiste qui partent au Bénin, ainsi que Joylita Hochet secrétaire du nouveau bureau EPOPE, ainsi que la délicieuse Cécile Toursel, sa présidente.



Projets fous, jeunesse engagée, personnes motivées, une bien belle soirée radiophonique avec de bien belles personnes. On vous attend jeudi 27 février 2020 à 21:00 sur radiom.fr !





LeS BouGn3TteS C0opéRaTivES





