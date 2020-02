Astropolis à Brest

Un nouveau rendez-vous exceptionnel que le réseau Radio Campus France vous propose par le truchement de RADIOM et grâce à Radio U à Brest : Astropolis. Un peu comme Electro Moon mais en beaucoup beaucoup plus gros, parce que ça parle électro et ça invite une foultitude d'artistes, en musical et visuel, à travers des concerts, des expos et des conférences. De tout partout tout le temps.



Évidemment, pour le visuel à la radio, on repassera. Quoique... car le talent des femmes et des hommes de radio n'est-il pas justement de vous faire retrouver tous vos sens ? C'est ce que nous allons découvrir ce week-end.



Ce sont deux jours de direct dès vendredi 14 que Radio U propose, mais RADIOM n'y consentira que le lendemain pour de bêtes considérations d'agenda. Pour pouvoir suivre la première journée, branchez-vous directement sur Radio U !



Et sur RADIOM, c'est demain à 18:00, jusqu'à la dernière goutte avant de retrouver la suite du programme avec notre Electro Moon, demain à 21:00 !





Plus d'infos : Radio U pour retrouver le live dès vendredi !