Voilà les filles !

Lors de la 100ème le 24 juin 2019 (lire 100), il avait été abordé hors antenne le déficit de programmation de voix féminines dans le Rock.



Fort de cet argument et avec l'appui du numéro hors-série de Rock&Folk "22 V'la les filles !" que j'avais eu le nez d'acheter il y a quelques semaines, je vous programmé un Let There Be Rock 100% filles ce lundi 3 février.



Des voix féminines qui ont marqué l'histoire de la Pop, du Rock, du Blues. Et de toutes les époques (1960 à 2005).



Allez, quelques noms en pâture... Wanda Jackson, Grace Slick, Kate Bush, Patti Smith...



Je ne vais pas tout vous dévoiler. Pour cela je vous donne rendez-vous ce lundi soir 3 février, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !