Vous les hommes...

Hier, c'était la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est vous messieurs qui êtes à l'honneur. Léa et moi parlerons de la société patriarcale dans laquelle évolue l'homme occidental et de sa place en pleine évolution et mutation ce dernier siècle avec l'émancipation de la femme.



Alors messieurs, cette émission est la vôtre, on vous attend ! Parlez-nous de vous !