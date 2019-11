Les randonneurs marchent pour le Téléthon

L'Association Française contre les Myopathies a été créée en 1958 pour les personnes touchées par les maladies neuromusculaires afin de guérir ces maladies et réduire le handicap qu'elles génèrent.



Elle agit pour promouvoir toutes les recherches permettant directement ou indirectement la compréhension des maladies neuromusculaires, pour la plupart d'origine génétique, la mise au point de traitements et de prévention du handicap.

Elle veut favoriser la diffusion et l'exploitation des connaissances ainsi obtenues.

Elle mène une action de sensibilisation de l'opinion publique, des pouvoirs publics et tous les organismes et institutions, au plan national et international, aux problèmes de recherche, de soins, de prévention et de guérison, pour en susciter la prise en compte.

Elle apporte une aide matérielle, morale et technique aux malades, favorise leur intégration sociale et défend leurs intérêts.



Samedi 7 décembre prochain se déroulera le Téléthon 2019. Cette manifestation organisée nationalement depuis 1987 constitue un moment fort pour l'association, de communication, de visibilité et une source indispensable de financement via les dons récoltés.



C'est pourquoi jeudi à partir de 21 heures les Passeurs de Bougnettes consacreront l'émission à cet événement et plus encore à la connaissance de l'Association, ses actions et missions. Pour cela nous recevrons Jacques Revol coordonnateur de l'AFM Téléthon dans le Tarn Sud.



Avec lui nous ferons le point sur l'action de l'Association, l'affectation des dons et les dernières avancées de la recherche, la nécessité d'être solidaires pour lutter contre les maladies neuromusculaires.



Nous ferons le point en détail sur l'édition 2019 du Téléthon placée sous le signe de l'espoir. Jacques nous parlera des diverses animations prévues le samedi dans notre territoire et de la générosité des bénévoles et de tous les participants.





Marcher ensemble pour faire reculer la maladie

ne viendra pas seul. Avec lui un ami des Passeurs de Bougnettes , accompagné dede l'associationparticulièrement impliqués dans une importante action le samedi. Souvenez-vous, on en parlait dans Les Bougnettes sur les chemins : Castres Lameilhé Rando À la demande de l’ils ont ainsi organisé uneLa randonnée est organisée conjointement par Castres Lameilhé Rando avec l’appui des MJC de Viviers, Saïx, Navès, Baraque 21, de la commune de Navès et des producteurs d’ail de Lautrec par l’intermédiaire de l’entreprise Mas. C'est un beau moment de partage ouvert à tous qui se veut festif et convivial au service de la cause du Téléthon que nous vous invitons fortement à rejoindre.Pour tout savoir des initiatives et des actions de cette belle œuvre, savoir ou trouver les lieux de rencontre de l'événement sur notre territoire, rendez-voussur l'antenne de RADIOM.LeS BouGn3TteS S0lidAiR3SPlus d'infos :Coordination Téléthon Tarn Sud65 Avenue Emilie de Villeneuve81100 CASTRES