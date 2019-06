Cent moins un

Je vous en parlais dans l'article de la semaine dernière, « On se prépare... ». Nous préparons activement une émission spéciale pour la 100ème en direct sur les ondes de Radio Oloron.



Et cette centième aura lieu lundi prochain 24 juin.



Des invités, de la musique et surtout du Rock.



Et pour patienter jusque là, je vous propose la 99ème lundi soir 17 juin.



Après, on arrête de compter, promis, jusqu'à la 198ème...



Et je vous préviens, le début d'émission, ça va déménager un peu... beaucoup.



Et pour savoir à quel niveau ça va "déménager", je vous donne rendez-vous lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !