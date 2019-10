Artichouette la bougnette !

Ce jeudi les Passeurs de Bougnettes ont le plaisir de recevoir des acteurs de la création originale et du commerce de proximité.



L'artichouette est un collectif d'artisans tarnais né en 2017 de la volonté de promouvoir et de défendre la qualité et la diversité de l'artisanat local.



Des évènements, marchés de créateurs dans le but de valoriser les savoir faire locaux et de fédérer un réseau d'artisans sont organisés régulièrement. La sélection est rigoureuse : pas de revendeurs, et des créations uniques.



Au travers de cet engagement, le but est de défendre une autre façon de consommer, de fabriquer et de créer, en misant sur la qualité et en favorisant les échanges avec le public tout comme les rencontres entre artisans.



Une émission originale à partir de 21h sur RADIOM.





LeS Ch0u3TteS B0uGn3TteS





