Attaque surprise !

Que se passe-t-il ?! D'où sortent-ils ?! Ce n'était pas prévu et pourtant What's The Game Today ? est là !



En effet nous étions là de façon imprévue pour remplacer nos collègues de On vous écoute, heureusement nous avons toujours des jeux dans notre besace et pour votre plus grand plaisir. Au programme, beaucoup de sorties et d'annonces comme Hollow Knight, Metro Exodus ou encore Far Cry New Dawn !



Alors foncez écouter le podcast et n'oubliez pas d'être au rendez-vous ce jeudi 21 pour pour un autre épisode de What's The Game Today ? (Le plus sombre des donjons) et surtout la dernière séance de Degenesis sur Roll The Dice !