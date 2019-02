"La désolation a frappé notre émission. Tu te souviens de notre vénérable studio ? Opulent et impérial ? C'est désormais une abomination purulente ! Alors je t'en conjure, reviens parmi nous, revendique ton droit de parole ! Et délivre notre communauté des ombres affamées et étouffante... Du plus sombre des Studioms."



Si vous êtes amateurs de Rogue like vous aurez certainement reconnu l'intro un peu modifié du jeu Darkest Dungeon, qui sera notre sujet spécial pour ce soir ! Toujours avec nos magnifique invités Alex et Blanco de Roll The Dice, finalement habitués à l'ambiance pesante d'un donjon, et qui m’accompagneront dans ce voyage au cœur des ténèbres.



Alors aiguisez votre épée, allumez votre torche et préparez-vous à pénétrer dans le plus sombre des donjons à 18h dans What's The Game Today ? sur RADIOM !