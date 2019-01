Climat... danger

Ce jeudi 31 à partir de 18h, On vous écoute vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission sur le Climat. Qui n'a jamais entendu cette fameuse phrase « Le monde va mal » ? Nous ferons le point ensemble sur ce qu'il en est vraiment de notre planète bleue. Est-on vraiment en danger ? Est-ce vraiment trop tard ? Pouvons nous encore agir ?

Notre façon de vivre et de consommer est-elle à revoir ?

Nous recevrons Florian, expert en climat, et Lionel, convaincu qu'il est temps d'agir... et vite !



Ça se passe sur RADIOM ce jeudi 31 janvier de 18h à 19h. Bien sûr comme d'habitude vous pouvez réagir sur notre site ou bien directement à l'antenne au 09 74 76 81 81, par SMS au et sur le chat ! En attendant, vous pouvez dès à présent laisser un message sur le répondeur de « On vous écoute » !



On vous écoute va toujours plus loin....