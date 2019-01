C'est reparti !

Quel plaisir de vous avoir retrouvés pour cette première émission de l'année 2019 ! Nous avons revisité quelques faits marquants de cette année écoulée, des drames mais aussi des joies que nous avons retenues.



Après avoir fait une petite rétrospective sur l'année 2018 ce jeudi 3 janvier, toute l’équipe d'On vous écoute vous prépare des sujets croustillants et il y aura matière à débattre !

Comme d’habitude on compte sur vous et sur vos réactions. Vous pouvez vous aussi si vous le souhaitez, participer à une émission et venir avec nous en studio pour débattre d'un sujet qui vous tient à cœur mais aussi réagir en direct au 09 74 76 81 81, et par SMS au .

On vous donne rendez-vous le jeudi 17 janvier à partir de 18h, pour une toute nouvelle émission. Le sujet sera bientôt posté, surprise !



Très très bonne année 2019, et à très vite sur www.radiom.fr !