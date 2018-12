Ca chauffe !

Chez les Passeurs de Bougnettes nous sommes en ébullition ! Quinze jours après avoir dédié une émission au mouvement de contestation des gilets jaunes (lire Aux arm... ah non... aux gilets jaunes !), nous allons ce jeudi faire le point sur la Marche Mondiale pour le Climat qui se déroulera samedi 8 décembre.



Nous aurons donc le plaisir de recevoir Brice, organisateur de la marche à Albi au travers du Collectif Citoyens pour le Climat.



Qui dit climat dit écologie en France, et même si l'action commune doit être majeure, il faut aussi ne pas oublier que ce message est porté par Europe-Écologie-Les Verts, et nous avons le plaisir de partager le micro avec Stéphane Deleforge, porte-parole du mouvement départemental qui pourra nous parler de cette transition écologique qui fait débat.



Les mouvements de ces dernières semaines sont liés, on ne peut le nier. On va donc se tenir chaud mais on a aussi une place pour un "Gilet Jaune", Sam, qui viendra lui aussi nous apporter, on l'espère, un éclaircissement sur la situation.



Vous l'aurez compris : une grosse émission, des points de vue, du débat, mais surtout du partage et de la bonne humeur.



BoUGNeTtES EN MarCHe





Plus d'infos :- le Citoyens pour le Climat - le Collectif Citoyen pour le Climat sur Facebook - leur dossier de presse