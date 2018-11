Reculer pour mieux sauter

Pas de Passeurs de Bougnettes cette semaine, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous retrouver au travers des podcasts et divers contenus variés sur www.radiom.fr.

Nous prenons un peu de temps pour vous concocter une émission des plus riches jeudi 6 décembre à partir de 21h.



Nous suivons nous aussi l'actualité, et dans celle-ci, il y a la Marche Mondiale pour le Climat, et le Tarn sera de la partie avec une manifestation organisée à Albi le samedi 8 décembre.



Donc pour cette occasion, nous aurons le plaisir de recevoir les membres du Collectif Citoyen pour le Climat. Ce sera pour nous l'occasion de faire le lien avec l'actualité brûlante du moment et des revendications des gilets jaunes grâce notamment à Nours, qui a pu se faire une idée de ce mouvement en allant au contact de ces personnes et de cette gronde. À l'heure où cet article est rédigé, nous pouvons juste vous dire que le plateau de cette émission sera élargi, mais nous ne sommes pas en mesure de vous en dire plus et nous tâcherons de le faire au plus tôt.



En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les pages dédiées à cette marche afin d'en comprendre les enjeux et l'urgence.



C'est l'affaire de tous !



TrANsItIOn DE BoUGNeTtES





Plus d'infos :- le Collectif Citoyen pour le Climat sur Facebook