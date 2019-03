L'alimentation d'aujourd'hui

Après quelques semaines d'absence, c'est avec un grand plaisir que l'équipe d'On vous écoute retrouve le studiom de RADIOM. Pour cette reprise, on accueille Alexandra qui est responsable d'une ruche, plus exactement La Ruche qui dit Oui. Elle viendra nous expliquer quel est le concept d'une ruche et ses grands principes le jeudi 14 mars de 18h à 19h sur www.radiom.fr.



À l'heure où l'alimentation est devenue un vrai commerce où on peut y trouver de tout — du bon, du pas bon, des tarifs élevés, des prix discount —, quel est le véritable but de notre alimentation ? Manger, n'est-ce finalement que du plaisir ? Autant de questions que l'on se pose tous dans notre quotidien sans trop avoir besoin d'y répondre...



C'est jeudi 14 mars que l'on parlera de ce sujet où il y a tant de choses à dire !



Vous pouvez déjà réagir sur notre page Facebook On Vous Écoute, sur le chat pendant l'émission, et sur le répondeur de « On vous écoute » dès maintenant !



Venez donner votre avis, venez poser vos questions à Alexandra.