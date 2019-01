Shooter : Bandcamp

Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si.



Si vous avez un peu l’oreille musicale, vous avez fait "sonner" ces notes lorsque vous les avez prononcées.



Toutes ? Presque car il manque le La. Ça c'est parce qu'une banque l'a déjà prise et que c'est sous copyright (je vous laisse vérifier ces infos).



Pour ce premier Shooter 2019 nous avons décidé de vous présenter quelques artistes présents sur la plateforme de musique Bandcamp.



Notre expert ès Bandcamp Gandalf81 sera secondé par Hazto, quant à Azertoff, il sera là pour pousser les potards au bon moment (du moins on espère) et poser des questions plus ou moins pertinentes.



On vous donne rendez-vous samedi 26 janvier à 14h sur RADIOM.



Si vous aussi vous voulez partager vos découvertes sur cette plateforme, n’hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e », en commentaire de cet article, via Twitter @ApérOriginale, ou même carrément en direct live sur le chat !