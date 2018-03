Que pensent les hommes du féminisme ?

Le propos féministe n'est pas récent : Alfred de Vigny il y a deux siècles proposait que les hommes demandent pardon aux femmes en place de leur dire bonjour.

Le patriarcat favorise la domination de quelques uns sur les plus faibles. Essentiellement sur les femmes mais aussi les jeunes, ceux qui sont différents...

En réaction, le féminisme prône l'égalité entre hommes et femmes. Mais, ne pouvant se faire entendre par la discussion ou des moyens doux, est souvent obligé de hausser le ton par des manifestations voyantes ou bruyantes, bref médiatisables.



La majorité des hommes interrogés approuvent le féminisme mais certains en réprouvent les manifestations excessives. Et le partage des tâches domestiques s’envisage — voire se pratique — d'autant mieux que l'interlocuteur est plus jeune.

À l'opposé, le courant « hoministe » ou « masculiniste » emprunte des voies réactionnaires.

En parallèle, l'association Le colosse aux pieds d'argile combat les violences pédophiles dans les milieux sportifs et l'omerta qui les consolide.



Sidiki, dans le conte africain, contraint de porter – pour trois jours seulement – le futur né d'Awar, a compris les contraintes corporelles qu'enduraient les femmes.



Et nous avons écouté Adrienne Pauly, Henri Tachan et Ramon Pipin (groupe Odeurs) chantant respectivement J'ai fait l’amour avec un con, les Zhommes et L'homme objet.