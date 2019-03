Les différents féminismes

Il y a plusieurs façons de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes : combative, législative, persuasive...



Il y a plusieurs façons de considérer les progrès : égalité morale ou sociale, combattre les mutilations sexuelles ou les dominations...



Il y a plusieurs façons de cibler les populations concernées : toutes les femmes, la condition noire, ou immigrée, ou à sexualité non traditionnelle... Il y a des combats gagnés (droit de vote...) et d’autres à poursuivre (la liste est longue) ou à initier...



Et aussi, il y a des fausses féministes à démasquer. Nous aborderons tout cela, et bien plus encore, dans Tu t'es vu quand tabou ? sur RADIOM. Rendez-vous le 3 avril dès 19h !