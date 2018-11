Après avoir abordé le délicat sujet de la prostitution (relire Et la prostitution ? et Sur le trottoir), Tu t'es vu quand tabou ? s'attaque à un autre thème de société. Parlons viol.



Environ 16 000 plaintes pour viol ont été déposées en France en 2017, mais cela ne représente que la partie émergée de l'iceberg.



Quelles sont les conséquences sur les personnes violées, souvent des femmes, mais aussi des enfants et des hommes ? Et comment se reconstruire ? Comment libérer la parole, surtout quand l'entourage ou les institutions la mettent en doute ? Mais aussi, que faire dans l'urgence ?



Et comment prévenir ?



Nous verrons également dans Tu t'es vu quand tabou ? que, malgré des évolutions législatives bienvenues, l'issue des procédures judiciaires reste souvent décevante.



Des romans, témoignages, films et séries, tous accessibles, seront présentés au fil de l'émission.