Feng Shui, suite et vraie fin !

Lors de la dernière émission d'Hiza Zen (relire Feng Shui, suite et fin !), j'ai dû vous quitter rapidement et je n'ai pu vous donner qu'un avant-goût de notre chapitre de fin sur le Feng Shui.



Alors ce coup-ci, et d'autant plus parce qu'on ne se retrouvera qu'à la rentrée, je vais faire les choses correctement.



Nous clôturerons ensemble cette année écoulée avec quelques dernières astuces pour améliorer l'énergie de votre lieu de vie, de travail et de votre vie tout court !