Quête n°23 : Une semaine de plus

Malheureusement, pas d'épisode de Roll The Dice cette semaine non plus, nous sommes toujours en train de préparer cette nouvelle saison (Quête n°22 : Work in Progress) et cela nous prend un peu plus de temps que prévu...

Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine sera la bonne et nous serons de retour pour cette nouvelle saison ! En attendant, je vous invite à (ré)écouter les podcasts de nos précédentes saisons en cliquant ici : Roll The Dice



Sur ce, je retourne travailler sur cette nouvelle saison et je vous dis à la prochaine !