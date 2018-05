Quête n°22 : Work in Progress

La semaine dernière, nous avons triomphé du froid glacial des Titans de Symbaroum (Quête n°21 : La Terre Promise), et comme nous vous l'avions annoncé, pas d'émission ce jeudi. Vous commencez à avoir l'habitude, on a besoin d'une petite semaine de préparation pour préparer la prochaine saison. Et pour le sondage de cette cinquième et peut-être dernière saison, nous vous proposons l'Appel de Cthulhu, Vampire : The Requiem, Chill, Dark Heresy et Patient 13 ! Pour plus d'informations et pour participer à ce sondage rendez-vous ici !



Sur ce, je retourne bosser mes scénarios et je vous dis à la prochaine !