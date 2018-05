Quête n°21 : La Terre Promise

Ce soir, nous arrivons à la dernière étape de notre périple à travers les Titans, cette chaîne de montagnes faisant frontière entre Albérétor et l'Ambria, en compagnie de Bartolom (Clément), Orlan (Blanco), Karlas (Yohann) et de Kvarek (Adrien).



Cela fait maintenant quelques semaines que nos voyageurs ont quitté Abérétor dans l'espoir d'une nouvelle vie en Ambria, le voyage à travers les Titans n'aura pas été de tout repos, entre le vol de la Pierre Solaire, la confrontation avec les bandits de Mal Rogan et maintenant cette tempête de neige surnaturelle et les elfes réclamant deux membres du convoi : Ludo et Bélun, deux frères ayant profané une tombe en Davokar. Après un débat assez animé, la décision fut prise de livrer les frères aux elfes, mais à ce moment-là, Bélun se changea en abomination...



Retrouvez-nous donc ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour découvrir si nos voyageurs arriveront enfin à atteindre la Terre Promise !